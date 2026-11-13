PayPal Aktie News: PayPal zeigt sich am Abend fester

Die PayPal-Aktie konnte um 20:26 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 53,77 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'554 Punkten liegt. Bei 53,83 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 52,67 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 23'963 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 13.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,19 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 7,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 32,42 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 39,71 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,371 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.10.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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