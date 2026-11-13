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13.11.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Freitagnachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 53,11 EUR.
Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 53,11 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'506 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die PayPal-Aktie bis auf 52,51 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'060 PayPal-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2025 auf bis zu 58,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 9,49 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 38,35 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,371 USD. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8.56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,11 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,59 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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