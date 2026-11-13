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13.11.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Freitagmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 52,79 EUR ab.
Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 52,79 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'592 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 52,51 EUR. Bei 52,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 2'086 PayPal-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 58,15 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Gewinne von 10,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 37,98 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,371 USD. Am 27.10.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 8.56 Mrd. USD gegenüber 8.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2027 terminiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,59 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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