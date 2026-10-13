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13.10.2026 12:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Mittag im Plus

PayPal Aktie News: PayPal am Mittag im Plus

Die Aktie von PayPal zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

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Das Papier von PayPal legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 50,20 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'807 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 50,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,10 EUR. Bisher wurden heute 2'592 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,54 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 53,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,340 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 8.68 Mrd. USD gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,39 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’469.65 8.90 SGHB3U
SMI-Kurs: 14’009.08 13.10.2026 13:56:37
Long 13’456.08 19.14 SVBOKU
Long 13’160.04 13.67 SXBT2U
Long 12’606.26 8.87 S69BJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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