PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 51,91 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'813 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 52,15 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,21 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 58'779 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,78 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 37,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,317 USD. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,29 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.68 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PayPal wird am 27.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 02.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PayPal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,37 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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