PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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13.08.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagmittag mit Aufschlag
Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 51,70 EUR.
Um 12:28 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 51,70 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'748 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 51,84 EUR zu. Bei 51,21 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25'143 PayPal-Aktien umgesetzt.
Bei 70,78 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 26,96 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,317 USD aus. Am 28.07.2026 äusserte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.36 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,37 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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