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12.11.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagabend mit Kurseinbussen

PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagabend mit Kurseinbussen

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 53,15 EUR.

PayPal
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Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr um 0,7 Prozent auf 53,15 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'609 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 52,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,60 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 34'257 PayPal-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,74 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2025. 10,52 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 39,00 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,371 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 27.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 8.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.47 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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