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12.11.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 53,50 EUR zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 53,50 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'591 Punkten steht. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 53,64 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 53,47 EUR. Bisher wurden heute 16'486 PayPal-Aktien gehandelt.
Bei 58,69 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 8,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 38,80 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,371 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 27.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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