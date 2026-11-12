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12.11.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: Anleger schicken PayPal am Donnerstagmittag ins Plus
Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 53,46 EUR nach oben.
Die PayPal-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 53,46 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'619 Punkten tendiert. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 53,64 EUR aus. Bei 53,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 11'283 PayPal-Aktien umgesetzt.
Bei 58,69 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,78 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.02.2026 auf bis zu 32,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 38,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,371 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Am 27.10.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,30 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.47 Mrd. USD in den Büchern standen.
PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,59 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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