PayPal Aktie News: PayPal am Montagvormittag höher

Um 09:28 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 49,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'811 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 49,60 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 81 Stück.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,24 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 51,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,340 USD aus. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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