PayPal Aktie News: PayPal am Abend stärker

Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 50,25 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'800 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 50,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'090 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,86 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,48 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,38 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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