PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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12.08.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal verbilligt sich am Mittwochvormittag
Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 50,88 EUR abwärts.
Die PayPal-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 50,88 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'728 Punkten steht. Bei 50,88 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,98 EUR. Zuletzt wechselten 646 PayPal-Aktien den Besitzer.
Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 12.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 35,65 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,317 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 8.68 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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