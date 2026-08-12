PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochnachmittag schwächer

Die PayPal-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 50,53 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'751 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 49,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23'429 PayPal-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,55 EUR) erklomm das Papier am 28.10.2025. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 28,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,74 EUR am 12.02.2026. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 54,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,317 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,37 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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