PayPal Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von PayPal

Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 50,09 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'728 Punkten steht. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,04 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10'082 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 29,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 34,64 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,317 USD. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.68 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,37 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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