PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochvormittag mit angezogener Handbremse

Im XETRA-Handel kam die PayPal-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 52,58 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'520 Punkten steht. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,58 EUR zu. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,58 EUR nach. Bei 52,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 719 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 58,69 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 11,62 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,371 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 27.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.02.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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