PayPal Aktie News: PayPal am Abend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 53,23 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'625 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 53,41 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,66 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 22'247 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 58,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 9,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,42 EUR). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 64,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,371 USD je PayPal-Aktie. Am 27.10.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,59 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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