PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag mit Aufschlag

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 53,13 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'582 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 53,21 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 52,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'318 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,69 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 10,46 Prozent wieder erreichen. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,371 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 27.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent auf 8.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.02.2027 präsentieren.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,59 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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