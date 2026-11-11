|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochmittag leichter
Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 52,52 EUR abwärts.
Die PayPal-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 52,52 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'520 Punkten steht. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 52,36 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 52,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'581 PayPal-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 58,74 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 11,84 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 62,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,371 USD aus. PayPal gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.47 Mrd. USD eingefahren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2027 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,59 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren gekostet
PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
09:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Abend mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
11.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
05.11.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PayPal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
27.10.26
|PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit neuen Rekordhochs -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchen Verluste.