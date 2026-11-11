PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochmittag leichter

Die PayPal-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 52,52 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'520 Punkten steht. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 52,36 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 52,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'581 PayPal-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,74 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 11,84 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 62,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,371 USD aus. PayPal gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.47 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2027 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,59 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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