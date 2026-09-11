PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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11.09.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal schiebt sich am Vormittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 46,02 EUR zu.
Um 09:28 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 46,02 EUR nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'591 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 46,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 540 PayPal-Aktien.
Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,30 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,74 EUR am 12.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 40,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,340 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,29 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.68 Mrd. USD – ein Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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