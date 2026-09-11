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11.09.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal am Freitagabend mit Kursplus

PayPal Aktie News: PayPal am Freitagabend mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,1 Prozent auf 46,41 EUR.

PayPal
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Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 46,41 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 46,85 EUR. Bei 45,90 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 17'123 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 70,78 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 34,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,42 EUR am 12.02.2026. Abschläge von 30,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Am 28.07.2026 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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