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11.09.2026 16:29:00

PayPal Aktie News: PayPal präsentiert sich am Nachmittag fester

PayPal Aktie News: PayPal präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 46,14 EUR nach oben.

PayPal
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 46,14 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'671 Punkten steht. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,32 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 46,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'347 PayPal-Aktien.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 52,90 Prozent Luft nach oben. Bei 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,04 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,340 USD belaufen. PayPal veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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