PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.09.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Mittag
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 45,98 EUR.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 45,98 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'591 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 46,09 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 3'100 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 70,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,44 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Abschläge von 28,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,340 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.07.2026. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umsetzen können.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.
Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,39 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
16:29
|PayPal Aktie News: PayPal präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|PayPal Aktie News: PayPal schiebt sich am Vormittag vor (finanzen.ch)
|
10.09.26
|PayPal Aktie News: PayPal steigt am Donnerstagabend (finanzen.ch)
|
03.09.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.