PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Mittag

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 45,98 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'591 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 46,09 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 3'100 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 70,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,44 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Abschläge von 28,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,340 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.07.2026. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umsetzen können.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,39 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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