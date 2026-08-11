PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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11.08.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal verteuert sich am Dienstagvormittag
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 51,00 EUR zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 51,00 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'753 Punkten notiert. Bei 51,00 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 1'301 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 38,33 Prozent wieder erreichen. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,317 USD aus. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.11.2027.
Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,37 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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