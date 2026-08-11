PayPal Aktie News: PayPal am Abend nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 51,16 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'727 Punkten steht. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 51,48 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 50,61 EUR. Bei 51,03 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20'299 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,35 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,42 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 36,63 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,317 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 8.68 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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