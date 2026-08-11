PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 50,61 EUR abwärts.
Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 50,61 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'753 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 50,61 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 51,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'332 PayPal-Aktien.
Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 28,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,317 USD je Aktie ausschütten. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.68 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umgesetzt.
PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren bedeutet
PayPal verliert an Gewinn, schlägt aber die Prognosen - Aktie steigt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
12:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|PayPal Aktie News: PayPal verteuert sich am Dienstagvormittag (finanzen.ch)
|
10.08.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Montagabend schwächer (finanzen.ch)
|
10.08.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.08.26
|‘Crush this lady’: how eBay harassment campaign led to $56mn payout (Financial Times)
|
30.07.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.