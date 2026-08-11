PayPal Aktie News: PayPal am Mittag schwächer

Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 50,61 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'753 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 50,61 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 51,03 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'332 PayPal-Aktien.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 28,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,317 USD je Aktie ausschütten. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.68 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umgesetzt.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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