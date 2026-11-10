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10.11.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 53,57 EUR.
Um 09:28 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 53,57 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'549 Punkten notiert. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 53,49 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 887 PayPal-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 58,69 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,56 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,371 USD aus. Am 27.10.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,30 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2027 terminiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,59 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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