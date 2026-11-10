PayPal Aktie News: Anleger schicken PayPal am Abend ins Minus

Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr um 1,9 Prozent auf 52,56 EUR nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'507 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,49 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,41 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 24'925 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 58,74 EUR erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 11,76 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 32,42 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,32 Prozent.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,371 USD je PayPal-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 27.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.47 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,59 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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