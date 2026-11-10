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10.11.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 52,73 EUR abwärts.
Die PayPal-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 52,73 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'521 Punkten steht. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,71 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7'549 PayPal-Aktien.
Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 58,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 10,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,74 EUR am 12.02.2026. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 37,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,371 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 27.10.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.47 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2027 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,59 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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