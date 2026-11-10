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10.11.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Mittag schwächer
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 53,31 EUR.
Das Papier von PayPal gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 53,31 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'549 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 53,12 EUR. Bei 53,41 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'038 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 58,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,42 EUR). Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 64,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,371 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 27.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 8.56 Mrd. USD gegenüber 8.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,59 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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