PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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10.09.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 44,92 EUR ab.
Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 44,92 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'603 Punkten notiert. Bei 43,87 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9'835 PayPal-Aktien.
Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,06 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,74 EUR). Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 37,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,340 USD je PayPal-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.07.2026. Das EPS lag bei 1,25 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 8.68 Mrd. USD gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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