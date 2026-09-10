PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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10.09.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: Anleger schicken PayPal am Donnerstagmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 44,78 EUR.
Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 44,78 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'636 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,78 EUR aus. Mit einem Wert von 45,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'063 PayPal-Aktien.
Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,340 USD je PayPal-Aktie. Am 28.07.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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