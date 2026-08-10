PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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10.08.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Montagvormittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 51,05 EUR.
Um 09:28 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 51,05 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 51,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 554 PayPal-Aktien.
Bei 70,55 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,20 Prozent hinzugewinnen. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 35,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,317 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.68 Mrd. USD – ein Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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