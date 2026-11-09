PayPal Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von PayPal

Um 09:28 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 53,30 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'376 Punkten steht. Bei 53,29 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,33 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 926 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.11.2025 auf bis zu 58,69 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 10,11 Prozent zulegen. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,371 USD aus. PayPal liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.47 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.56 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.02.2027 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,59 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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