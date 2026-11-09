PayPal Aktie News: PayPal zeigt sich am Abend gestärkt

Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'546 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 54,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 53,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 67'275 PayPal-Aktien.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 58,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,371 USD je PayPal-Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 27.10.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.47 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,59 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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