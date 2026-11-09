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09.11.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Montagnachmittag gefragt
Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 53,50 EUR.
Die PayPal-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 53,50 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'516 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 53,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'246 PayPal-Aktien.
Am 12.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,69 EUR an. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 9,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,371 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 27.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.56 Mrd. USD – ein Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 09.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,59 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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