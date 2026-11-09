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09.11.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Montagmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 53,42 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 53,42 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'376 Punkten tendiert. Die PayPal-Aktie legte bis auf 53,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,33 EUR. Zuletzt wechselten 3'644 PayPal-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,69 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,87 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 38,71 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,371 USD. Am 27.10.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von PayPal wird am 09.02.2027 gerechnet.
In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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