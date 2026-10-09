PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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09.10.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 49,03 EUR.
Die PayPal-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 49,03 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'765 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 49,03 EUR. Bei 49,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 595 Stück.
Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 49,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,340 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.68 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD in den Büchern standen.
PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,38 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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