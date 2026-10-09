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09.10.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal am Freitagabend mit Aufschlag

PayPal Aktie News: PayPal am Freitagabend mit Aufschlag

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 49,47 EUR.

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Die PayPal-Aktie konnte um 20:26 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 49,47 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'812 Punkten notiert. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 49,63 EUR. Bei 49,15 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'729 PayPal-Aktien.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 43,08 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 52,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,340 USD. Am 28.07.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.68 Mrd. USD – ein Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,38 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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