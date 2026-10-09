PayPal Aktie News: PayPal am Freitagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 49,38 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'794 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 49,38 EUR. Bei 49,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9'623 PayPal-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,55 EUR. Gewinne von 42,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,340 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 28.07.2026. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,29 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2026 5,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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