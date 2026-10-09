PayPal Aktie News: PayPal steigt am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,7 Prozent auf 49,16 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'765 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 49,16 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'593 PayPal-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Gewinne von 43,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,74 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 50,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,340 USD aus. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.68 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,38 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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