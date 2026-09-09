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09.09.2026 09:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochvormittag mit Einbussen

PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochvormittag mit Einbussen

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 45,64 EUR nach.

PayPal
42.90 CHF -0.20%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 45,64 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'673 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 45,64 EUR. Bei 45,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 46 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 70,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 35,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 12.02.2026 auf bis zu 32,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8.68 Mrd. USD gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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