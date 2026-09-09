PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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09.09.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal am Abend mit Verlusten
Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 45,25 EUR.
Um 20:26 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 45,25 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'642 Punkten steht. In der Spitze büsste die PayPal-Aktie bis auf 44,93 EUR ein. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 45,65 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 15'545 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 70,78 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 36,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,42 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,35 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,340 USD belaufen. PayPal veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.68 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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