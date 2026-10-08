PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 49,00 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'801 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 49,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 136 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 43,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,18 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,340 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 8.36 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 02.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PayPal.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,39 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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