PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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08.10.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Abend um Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 49,11 EUR.
Mit einem Wert von 49,11 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'761 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 49,15 EUR. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 48,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 28'252 Stück.
Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 32,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 51,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,340 USD je PayPal-Aktie. Am 28.07.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.68 Mrd. USD im Vergleich zu 8.36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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