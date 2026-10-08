PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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08.10.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal fällt am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 48,70 EUR.
Die PayPal-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 48,70 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'788 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 48,50 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 48,74 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 21'183 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 70,78 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,42 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 33,42 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8.68 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,39 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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