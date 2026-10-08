PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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08.10.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: Anleger greifen bei PayPal am Donnerstagmittag zu
Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 49,01 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 49,01 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'801 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 49,09 EUR zu. Bei 48,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 2'562 PayPal-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,55 EUR. Gewinne von 43,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 32,74 EUR am 12.02.2026. Mit Abgaben von 33,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,340 USD je PayPal-Aktie. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.68 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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