PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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08.09.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 46,92 EUR zu.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 46,92 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'718 Punkten steht. Die PayPal-Aktie legte bis auf 46,92 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 152 PayPal-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 33,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 30,22 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,140 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. PayPal dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,39 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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