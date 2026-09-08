PayPal Aktie News: PayPal gibt am Dienstagabend ab

Die PayPal-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 45,80 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,64 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,10 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 25'632 PayPal-Aktien umgesetzt.

Bei 70,78 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 54,54 Prozent zulegen. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Am 28.07.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.68 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,39 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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