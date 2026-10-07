PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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07.10.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochvormittag kaum verändert
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Kaum Ausschläge verzeichnete die PayPal-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 48,70 EUR.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der PayPal-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 48,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'818 Punkten liegt. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,70 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 48,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 542 PayPal-Aktien umgesetzt.
Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 44,88 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,74 EUR). Mit einem Kursverlust von 32,77 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.68 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. PayPal dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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