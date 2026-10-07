PayPal Aktie News: PayPal steigt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 48,92 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'774 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 49,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 48,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'248 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 49,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,340 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,25 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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